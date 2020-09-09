شاهد افتتاح متجر لرولينغ ستونز في لندن

تم افتتاح متجر مخصص لفرقة الروك البريطانية رولينغ ستونز في شارع كارنابي بلندن، حيث تُعرض الملابس والمنتجات بشعار رولينغ ستونز للسياح والمعجبين.

ويعتبر شعار الفرقة، (الفم الأحمر واللسان الكبير) والذي تم تصميمه منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قبل جون باشي طالب الفنون في ذلك الوقت وقد دفعت الفرقة 50 جنيهًا إسترلينيًا ثمنا للتصميم.

بالرغم من انخفاض عدد المتسوقين المتواجدين حاليًا في شوارع لندن، إلا أن موظفي المتجر واثقون من إمكانية تحقيق النجاح، خصوصا بعد تأجيل الافتتاح في وقت سابق من هذا العام بسبب انتشار وباء كوفيد-19.