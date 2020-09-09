شاهد: أشهر قاعات الرقص في المكسيك تواجه خطر الزوال بسبب كوفيد-19

تواجه قاعة "صالون لوس أنجلس" للرقص خطر الزوال كنتيجة للإجراءات المفروضة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 في المكسيك.

القاعة التي تأسست عام 1937 صارت إحدى معالم العاصمة المكسيكية بطوابقها المتعددة التي استقبلت أشهر راقصي السالسا والمامبو وغيرها من الرقصات اللاتينية الشهيرة.

إلا أن إجراءات الحد من انتشار الفيروس أدت لإغلاقها منذ خمسة أشهر حتى الآن مما أغرقها في ديون قد تدفعها لإقفال أبوابها بشكل دائم.