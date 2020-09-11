في "دون تعليق" لهذا الأسبوع شاهد إعصار هايشن الذي ضرب اليابان وأدى إلى جرح 20 شخصا وألحق أضرارا بالمباني كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون منزل و شل حركة النقل البرية والجوية.

وفي اليونان نشب حريق في مخيم موريا للاجئين، أحد أكبر مخيمات اللاجئين في أوروبا، ما أدى إلى تشريد الآلاف من المهاجرين الذين باتوا بحاجة إلى أماكن إيواء جديدة.

أما في ولاية أوريغون الأمريكية فقد تم إعلان حالة طوارئ بسبب الحرائق المستعرة في الغابات والتي دفعت بالآلاف إلى إخلاء مساكنهم.