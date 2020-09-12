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شاهد: الآلاف يتظاهرون في إقليم كتالونيا باسبانيا ويجددون مطالبهم بالانفصال

جدّد المتظاهرون في العديد من المدن الكاتالونية مطالبهم بالانفصال عن اسبانيا، وطالب المحتجون السلطات بإصدار عفو عن الزعماء الانفصاليين الذين يقبعون في السجون، مؤكدين على حقهم في تقرير المصير.

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