تظاهرت مئات السيدات في مدن باكستانية عدة احتجاجا على عملية اغتصاب جماعي وقعت لسيدة باكستانية أمام أطفالها على طريق لاهور. وشاركت سيدات وفتيات في هذه المظاهرة المناهضة للعنف ضد المرأة حيث رفعت المشاركات شعارات مناهضة للشرطة بسبب تعاملها مع قضية الاغتصاب.

وآثارت عملية الاغتصاب للسيدة أمام أطفالها بعد أن تعطلت سيارتها على طريق سريع، موجة غضب واحتجاجات في باكستان، وزاد من الغضب طريقة تعامل الشرطة مع القضية، التي ألقت باللوم على الضحية في السفر بمفردها. وألقت السلطات القبض على 15 شخصا شاركوا في اغتصاب السيدة.