شاهد: احتجاجات واسعة ضد إجراءات الحجر الصحي وقضايا الفساد في الأرجنتين

تظاهر الأحد محتجون أرجنتينيون وسط العاصمة بوينس آيرس ضد حكومة الرئيس ألبرتو فيرنانديز وإدارتها لإجراءات الحجر الصحي جراء وباء كوفيد-19. وتمت الدعوة إلى المظاهرة من طرف جماعات معارضة مختلفة تطالب باستقلال العدالة والتحقيق في قضايا الفساد التي تطال نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز.

وسار المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الوطنية عبر النقاط الرئيسية في المدينة، فيما حمل آخرون لافتات تندد بالفساد.