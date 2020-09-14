عاجل
euronews_icons_loading
مظاهرة نسائية في العاصمة البيلاروسية مينسك

شاركت حوالي 10 آلاف سيدة في مسيرة صاخبة وسط العاصمة البيلاروسية مينسك للمطالبة بتنحي الرئيس لوكاشينكو في اليوم الخامس والثلاثين على التوالي من الاحتجاجات الكبيرة. وحملت المتظاهرات صورًا لماريا كوليسنيكوفا ، زعيمة مجلس التنسيق المعارض الذي يسعى لانتخابات جديدة، والتي سُجنت هذا الأسبوع بعد أن حاولت الشرطة إجبارها على مغادرة البلاد. وتعاملت الشرطة بالكثير من العنف مع المتظاهرات حيث أوقفت المئات على هامش هذه التظاهرة.

No Comment المزيد من