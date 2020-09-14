شاركت حوالي 10 آلاف سيدة في مسيرة صاخبة وسط العاصمة البيلاروسية مينسك للمطالبة بتنحي الرئيس لوكاشينكو في اليوم الخامس والثلاثين على التوالي من الاحتجاجات الكبيرة. وحملت المتظاهرات صورًا لماريا كوليسنيكوفا ، زعيمة مجلس التنسيق المعارض الذي يسعى لانتخابات جديدة، والتي سُجنت هذا الأسبوع بعد أن حاولت الشرطة إجبارها على مغادرة البلاد. وتعاملت الشرطة بالكثير من العنف مع المتظاهرات حيث أوقفت المئات على هامش هذه التظاهرة.