أعادت دار "ويغمور هال"، للعروض الفنية في لندن فتح أبوابها أمام الجمهور يوم الأحد وسط إجراءات صحية صارمة مع احترام التباعد الإجتماعي.

وعادت الدار إلى فتح أبوابها بعد إغلاق استمر ستة أشهر وقال مدير الدار جون غيلهولي "إن العروض المسرحية والفنية تمر بأوقات عصيبة" بسبب الجائحة كما أن العروض المقدمة مع احترام التباعد الاجتماعي قد لا تكون ذات عوائد جيدة غير أن القائمين لديهم أمل في خطة الإنقاذ الحكومي لاستمرار نشاطهم.