شاهد: دوق ودوقة كامبريدج يحضران خبز البيغل الشهير في متجر لندني

أجرى دوق ودوقة كامبريدج البريطانيان سلسلة من الزيارات في لندن الثلاثاء من بينها لقاء العمال البطالين الذين يبحثون عن عمل. وجرى اللقاء في مركز عمل محلي، حيث تبادل الزوج الملكي ويليام وكيت أطراف الحديث مع الموظفين والمتطوعين في مسجد شرق لندن. ويليام وكيت قاما كذلك بوضع أيديهما في العجين من خلال مساعدة المتطوعين في مخبزة في تحضير خبز البيغل الشهير.
وخلال تحضير العجين تساءل كيت وويليام في مخبزة بيغال باك الشهير الواقع في شارع بريك لان الصاخب عن السر الذي جعل المؤسسة مشهورة جدًا منذ أكثر من 40 عامًا.
الزيارة الملكية استهلها كيت وويليام من مركز توظيف لندن بريدج في جنوب شرق لندن، حيث التقوا بأشخاص تأثرت وظائفهم بتفشي فيروس كورونا.
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