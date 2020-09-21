تزامناً مع إحياء أيام التراث الأوروبي، قال الجنرال جان لوي جورجلين المسؤول عن صيانة كاتدرائية "نوتردام"، إن تفكيك سقالات الكاتدرائية سيتسمر نحو شهر، وإن مرحلة الترميم الفعلية ستبدأ بعد إعداد الدراسات قريبا.

وأمام الكاتدرائية استعرض نجارون أمام العامة مهاراتهم في إعداد الأعمدة الخشبية وصقلها بحسب طرق العمل المعتمدة في القرون الوسطى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار في شهر تموز/يوليو الماضي إعادة بناء الكاتدرائية وفق الشكل الذي كانت عليه قبل أن يأتي عليها الحريق في 2019/04/15.

ومن بين المراحل التي ستعيد المبنى إلى هيئته الأصلية، هو إعادة بناء القبة. ويتوقع ان يعاد فتح الكاتدرائية سنة 2024.