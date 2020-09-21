لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء انهيار مبنى سكني في ولاية ماهارشترا بالهند.

ويسعى رجال الإنقاذ للعثور على عشرات الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وبحسب مسؤولين فإن المبنى المكون من أربعة طوابق عمره أكثر من 30 عاما، وكان من المقرر إصلاحه، إلا أن تفشي وباء كورونا حال دون بدء ترميمه.