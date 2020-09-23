شاهد: انخفاض الجليد في القطب الشمالي إلى ثاني أدنى مستوى له في عقود

أعلن المركز الوطني الأمريكي لبيانات الجليد والثلوج، أن ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي أدى إلى تقلص الجليد الذي يغطي المحيط، انخفض إلى أقل من 4 ملايين كيلومتر مربع في ثاني أدنى مستوى له في أربعة عقود، مما يقدم دليلاً صارخًا على تأثير الاحتباس الحراري على المناخ.

وقال باحثون في المركز الأمريكي، إن الجليد البحري سجل أدنى مستوياته في 15 سبتمبر/آب، بعد أن وصل إلى 3.74 مليون كيلومتر مربع، بحسب الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وتؤكد كيف تقلصت الدورة بشكل كبير.