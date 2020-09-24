شاهد: إزالة قمامة جرفتها أمواج البحر على طول الساحل الكرايبي في هندوراس

عملت فرق من المتطوعين وعناصر من قوات جيش هندوراس على مدار الساعة نهاية الأسبوع الماضي، لإزالة كميات من القمامة جرفتها أمواج البحر في شواطئ أموا، على طول الساحل الكرايبي في هندوراس. وظهرت القمامة تطفو على الساحل قبل يومين، آتية من نهر مونتاغا في غواتيمالا المجاورة بحسب سلطات هندوراس. وقال ملتقط المصور الصحفي أورليم مارتينيز، إن المتدخلين في عملية تنظيف الشاطئ قد تمكنوا من تنظيفه قبل يوم أمس مساء الأحد، غير أن كميات القمامة ما زالت تتدفق هناك.