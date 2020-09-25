مجلس الشيوخ الأرجنتيني يصوت لعزل قضاة معنيين بقضايا فساد ضد كيرشنر

صوت مجلس الشيوخ الأرجنتيني في العاصمة بيونس أيرس على عزل ثلاثة قضاة، من المعنيين بقضايا فساد ضد نائبة الرئيس كريستسنا كيرشنر، وذلك خلال دورة قاطعتها المعارضة.

ويقول القضاة الثلاثة إنهم سيستأنفون القرار الصادر ضدهم أمام محكمة الاستئناف.

وتواجه كيرشنر محاكمة في 9 قضايا فساد منفصلة تعود إلى فترة توليها رئاسة البلاد من 2007 حتى 2015، وهي الآن نائبة الرئيس فرننديز. وتقول كيرشنر إن القضايا المرفوعة ضدها ترقى إلى الاضطهاد السياسي.