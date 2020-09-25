شاهد: تمثال غير عادي للقديس يوحنا بولس الثاني في وارسو وهو يرفع بيديه نيزكا

تم أمام المتحف الوطني في العاصمة البولندية وارسو الكشف عن تمثال غير عادي للقديس يوحنا بولس الثاني، وهو يقف وسط بركة من المياه الحمراء التي ترمز للدم، رافعا بيديه نيزكا.

وجاء هذا العمل الفني ردا على تمثال مثير للجدل يظهر صخرة تضرب البابا البولندي الراحل.

أثار العمل الفني سخرية الناقدين في مجال الفن على الإنترنت، الذين قالوا إن إقامة التمثال تعكس بكل بساطة النظرة الكاثوليكية المتطرفة، للحكومة البولندية الشعبوية، أما مدير المتحف فقد اضطر إلى الاستقالة.