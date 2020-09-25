شاهد: بطاريق أفريقية تنزل الماء للمرة الأولى في حديقة حيوان روسية

عاش البطريقان الأفريقيان ريمكا وزورا، البالغان من العمر ثلاثة أشهر، تجربتهما الأولى مع السباحة في حديقة حيوان روسية.

تعيش طيور البطريق مع عائلة كبيرة في حديقة حيوان كراسنويارسك روف روشي Krasnoyarsk Roev Ruchei في سيبيريا.

وقام الحراس بإنزال البطريقان في الماء بمفردهما كي يقوما بالتكيف مع المحيط.