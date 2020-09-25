كجزء إضافي من التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، نشرت محطة قطار "تاكاناوا غيتواي" في العاصمة اليابانية طوكيو أجهزة روبوت لمساعدة المسافرين.
وتحاول المحطة من خلال أجهزة الروبوت هذه استعادة ثقة العملاء في سلامة النقل، ومنع التواصل المباشر بين الموظفين والمسافرين لكبح انتقال عدوى فيروس كورونا بين المسافرين وضمان سلامتهم..
وتستجيب الروبوتات الجديدة للأصوات البشرية كما أنها قادرة على تقديم المعلومات للركاب عن مرافق المحطة من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
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