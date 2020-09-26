سار راكبو الدراجات النارية في استعراض في شوارع العاصمة الروسية موسكو، للاحتفال بنهاية الموسم الصيفي لقيادة الدراجات النارية. وانطلق حوالي 3 آلاف راكب دراجة نارية في فوج واحد، كجزء من الاستعراض لمهرجان موسكو السنوي للدراجات النارية. وتوج الحدث بعرض للمهارات والألعاب المثيرة في حديقة غوركي ، من خلال مشاركة شرطة المرور الروسية وفرق الطوارئ. ويقدر عدد الدراجات النارية المسجلة في موسكو بنحو 100 ألف دراجة، مع زيادة سنوية تتراوح بين 5 و10 آلاف دراجة، بحسب مسئولي النقل في موسكو.
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