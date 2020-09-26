شاهد: تدشين دمية عملاقة وسط مدريد تكريماً للطواقم الطبية

أزيل الستار عن دمية عملاقة، تصور عاملة في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، في وسط مدريد الجمعة في إطار جهود للاحتفاء وجمع الأموال للعاملين في مجال الرعاية الصحية في إسبانيا.

تصور "Supersanitario" عاملة صحية ترتدي عباءة وعلي صدرها حرف "S" في إشارة إلى شخصية الرجل الخارق "سوبرمان".

وتباع نسخ أصغر من الدمية ويعود ريعها للمستشفيات في مدريد وبرشلونة.