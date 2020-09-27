جرح ثلاثة أشخاص على الأقل، بعد أن دمرت زوبعة أسطح منازل وألحقت أضرارا مادية بمبان أخرى في منطقة توسكانا الإيطالية. ولحقت أضرار جسيمة بعديد الممتلكات، كما وقعت أشجار في منتجع روزينيانو سولفاي الساحلي قرب ليفورنو. كذلك دمر هيكل مصمم لتغطية ملاعب التنس في المدينة بسبب هذه الزوبعة. وقالت وسائل إعلام محلية إن فرق الطوارئ أنقذت ثلاثة جرحى على الأقل إثر انهيار الهيكل. وقد تضررت من هذا الطقس السيء مناطق إيطالية عدة، مثل لمبارديا وتوسكانا وأومبريا، ولاتسيو وكامبانيا.
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