شاهد.. فنان صيني ينظم احتجاجاً صامتاً اعتراضا على تسليم أسانج للولايات المتحدة

نظم الفنان الصيني أي ويوي وقفة صامتة في العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على إمكانية تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، للولايات المتحدة، لمحاكمته بتهمة التجسس.

ووجه الادعاء العام الأمريكي 18 تهمة لأسانج منها التجسس بعد نشره لوثائق عسكرية أمريكية سرية، قبل نحو عقد، وقد تصل عقوبة هذه التهم إلى ما مجموعه 175 عاما في السجن.

ويرى ويوي أن تسليم أسانج هو إشارة لكل الصحفيين الذين يحاولون تسليط الضوء على مخالفات الحكومات.