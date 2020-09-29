شاهد: تايلاندية ستينية تسعى للتعافي من السرطان بممارسة التزحلق على الألواح

تحاول نوغلوك تشيرويتيتشاي البالغة من العمر 63 عامًا التعافي من سرطان الثدي عن طريق ممارسة الرياضة، وتحديداً رياضة التزحلق على الألواح Skateboarding.

وتبحث السيدة التايلاندية يوميًا عن أماكن جديدة في جميع أنحاء بانكوك لممارسة الرياضة على الألواح.

وسرعان ما أصبحت نوغلوك معروفة في مجتمع الرياضة الصغير في العاصمة وبدأت تنافس في البطولات في غضون أشهر.