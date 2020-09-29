شاهد: إضرابات الأطباء الجدد في كاتالونيا تدخل أسبوعها الثاني

بدأ المئات من الأطباء المقيمين أسبوعاً ثانياً من الإضرابات في برشلونة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتدريب وأجور أفضل، خاصة وأنهم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وأغلق الأطباء الخريجون الجدد شارعيْن في المدينة.

بعد إضراب لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، اقترح المعهد الكتالوني للصحة وأصحاب العمل زيادة بنسبة 5٪ على الرواتب الأساسية في غضون عامين، لكن النقابة التي تمثلهم رفضت العرض.