شاهد: حوتان أبيضان يسبحان في المياه المفتوحة في أيسلندا للمرة الأولى

في سابقة فريدة، وللمرة الأولى يسبح اثنان من الحيتان البيضاء في جزيرة هيماي، إحدى جزر أيسلندا بعد أن تم نقلهما من حديقة في الصين في أغسطس/آب الماضي.

وبدأت الحيتان في التأقلم على السباحة في المحمية الواقعة قبالة جزر ويستمان في أيسلندا. ويعتقد أنها الحيتان الأولى التي تم نقلها إلى المياه المفتوحة.