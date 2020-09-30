شاهد: الشرطة الفرنسية تفكك مخيمًا للمهاجرين في كاليه تمهيدا لنقلهم إلى مناطق أخرى

تعمل السلطات الفرنسية على تفكيك مخيم كبير للمهاجرين حيث يعيش ما بين 700 و 800 شخص في القطاع المعروف باسم "لا لاند دو فيرفال"حول أحد مستشفيات مدينة كاليه شمال البلاد.

وتم تخصيص عدد من الحافلات لنقل جميع هؤلاء المهاجرين إلى مراكز استقبال في إقليم أوت دو فرانس أولاً، ومن ثم نقلهم إلى مراكز أخرى في جميع مقاطعات ومحافظات فرنسا.