شاهد: عشاق التخييم يتذكرون ألمانيا الشرقية على طريقتهم الخاصة

لم يمنع إلغاء السلطات الألمانية لفعالية التخييم هذا العام، احتفاء 75 عائلة من عشاق التخييم من ممارسة هذا التقليد المتعارف عليه منذ 2003 والذي يهدف إلى تذكر الماضي.

وتظهر لقطات الفيديو أعلام وخيم العائلات وسياراتهم التي صنعت في ألمانيا الشرقية في مخيم في أوينسي، بالقرب من لايبزيغ والتي تعتبر من أشهر الأماكن السياحية في ألمانيا الشرقية بفضل تراثها الموسيقي والثقافي.

ويقول كاريل جيرولت ، مستشار أعمال متقاعد ومحب للتخييم في ألمانيا الشرقية: "بالنسبة لي، هذا تعبير عن الفرح، والتضامن، تعبير عن التقاليد وأيضًا جزء من الإمتنان لما لدينا وما نحب".