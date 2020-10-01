اغتصاب جماعي وقتل امرأة من طائفة "داليت" يحدث الصدمة في الهند

أثار اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في الهند موجة غضب عارمة في أنحاء البلاد، حيث طالب عديد السياسيين والنشطاء بتطبيق العدالة فيما تجمعت حشود المحتجين في الشوارع. ويعد حادث الطفلة البالغة 19 سنة آخر قضية مروعة للعنف الجنسي المسلط على النساء والتي تثير الغضب في الهند، حيث أضحت التقارير عن جرائم الاغتصاب مألوفة بصورة مفزعة. وتنتمي الضحية إلى طائفة "داليت" وقد اغتصبها أربعة رجال يوم 14 أيلول/سبتمبر في ولاية أوتار براديش. وقال أفراد عائلة الضحية إنهم عثروا عليها عارية وهي تنزف دما وقد أصابها الشلل ولسانها مشقوق وعمودها الفقري مكسور، وقد توفيت بعد أسبوعين، جراء معاناتها من الجروح الخطيرة في أحد مستشفيات نيودلهي. وقالت الشرطة إن الرجال الأربعة تم اعتقالهم، فيما تعهدت السلطات بمحاكمتهم محاكمة سريعة. ويعرف عن طبقة الداليت بأنها "المنبوذة" وهي تأتي في أسفل ترتيب الطائفة الهندوسية، وبحسب منظمات لحقوق الإنسان فإن نساء الداليت معرضات للتمييز الطبقي والعنف الجنسي، والمنتمون للطائفة يتعرضون لآلاف الهجمات سنويا.