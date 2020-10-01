شاهد: الرجل الآلي الأكبر في العالم في مدينة ملاهي يابانية

تظهر مقاطع الفيديو، شخصية "جاندام" للرسوم المتحركة في مدينة ملاهي يوكوهاما، اليابان، ويعتبر "جاندام" الرجل الآلي الأكبر في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 18 مترا ويزن 25 طنا.

وبدأ بناء الرجل الآلي الضخم "جاندام" عام 2014، احتفالا بالذكرى الأربعين للمسلسل الرسوم المتحركة اليابانية الشهير "موبايل سويت جاندام".

وكان من المفترض افتتاح مدينة الملاهي في 1 أكتوبر/تشرين الأول ولكن تم إلغاء الحفل بسبب جائحة كوفيد-19 .