شاهد: تكريم لرسام الكاريكاتور الأرجنتيني يواكيم سالفادور لافادو إثر وفاته

توفي رسام الكاريكاتور الأرجنتيني يواكيم سالفادور لافادو مبتكر السلسلة الكوميدية المحبوبة "مافالدا"، عن عمر ناهز 88 سنة. وتحت اسمه المستعار "كوينو"، أنشأ لافادو في سنة 1964 سلسلة "مافالدا"، ولقيت الرسوم شهرة في الصحف في أنحاء أمريكا اللاتينية وأوروبا ومعظم أنحاء آسيا، قبل أن يحول إلى كتاب. وقال دانييل ديفنسكي رئيس دار النشر "اديسيونس دولا فور" على تويتر، إن كوينو قد توفي وكل الناس الطيبين سيبكونه. وأمام تمثال الشخصية الكرتونية "مافالدا" ورفاقها، وضع الناس الزهور على مقعد في حي سان تلمو في العاصمة بيونس أيرس. وعلق أحد المعجيبن بأعمال الرسام بالقول، إن سالفادور ترك عملا كبيرا للعالم، من الحب والطرافة والذكاء والحنان، والملاحظات اللاذعة والبراءة أيضا.
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