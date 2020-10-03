Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد.. حيوانات أليفة للترفيه عن نزلاء "دور المسنين" في البرازيل

استخدمت منظمة "غولياس" البرازيلية، الحيوانات، للترفيه عن نزلاء دور المسنين، في محاولة لإضافة جو من التفاعل، للحد من الآثار النفسية التي قد تصيبهم نتيجة قيود الحجر والتباعد الاجتماعي المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا، خاصة وأن الأهالي منعوا من زيارة هذه الدور، خوفا من نقل العدوى لذويهم من كبار السن.

No Comment المزيد من