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شاهد.. طهاة يقرعون الطناجر في فرنسا احتجاجا على قيود الحجر

احتشد مجموعة من الطهاة الفرنسيين في مدينة بوردو، احتجاجا على قيود الحجر التي فرضتها الحكومة لكبح تفشي فيروس كورونا.

وقال أحد الطهاة بأنهم سيقرعون الطناجر لمدة دقيقة، من أجل إحداث أكبر قدر من الضجة "حتى لا نموت في صمت"، والملفت أن سائقي السيارات المارة بالقرب من التظاهرة، أطلقوا العنان لأبواق سيارتهم في إشارة للتضامن مع مطالب الطهاة.

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