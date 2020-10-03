شاهد: فيتنام تتحدى كورونا بالرقص على أنغام مهرجان التنين

يشارك أكثر من 300 راقص من 13 فريقاً استعراضياً في إحياء مهرجان التنين الفيتنامي اليوم السبت.

ويأتي المهرجان في وقت تتحاشى فيه معظم الدول إقامة الاحتفالات الكبيرة إلا أن نجاح فيتنام في احتواء انتشار فيروس كورونا يمكنها من الاستمتاع بعروض الرقصات التقليدية دون خوف.

ولم تسجل فيتنام إلا حوالي 1100 إصابة و35 وفاة جراء الفيروس حتى الآن.