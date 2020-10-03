شاهد: فيتنام تتحدى كورونا بالرقص على أنغام مهرجان التنين

يشارك أكثر من 300 راقص من 13 فريقاً استعراضياً في إحياء مهرجان التنين الفيتنامي اليوم السبت.
ويأتي المهرجان في وقت تتحاشى فيه معظم الدول إقامة الاحتفالات الكبيرة إلا أن نجاح فيتنام في احتواء انتشار فيروس كورونا يمكنها من الاستمتاع بعروض الرقصات التقليدية دون خوف.
ولم تسجل فيتنام إلا حوالي 1100 إصابة و35 وفاة جراء الفيروس حتى الآن.
No Comment المزيد من
شاهد.. طهاة يقرعون الطناجر في فرنسا احتجاجا على قيود الحجر
شاهد.. حيوانات أليفة للترفيه عن نزلاء "دور المسنين" في البرازيل
شاهد: مسيرة لموظفي قطاع الصحة في الأرجنتين للمطالبة بتحسين الأجور
فيديو: بعض من أبرز المشاهد حول العالم في أسبوع
شاهد: "الرجل العنكبوت الفرنسي" يتسلق أعلى مبنى إداري في فرانكفورت
شاهد: تكريم لرسام الكاريكاتور الأرجنتيني يواكيم سالفادور لافادو إثر وفاته
شاهد: احتجاجات في التبت ضد الصين تنادي بالحرية
هل يصبح "التاكسي الجوي" وسيلة نقل المستقبل
شاهد: الشرطة في هونغ كونغ تأمر المحتجين بمغادرة المنطقة التجارية
شاهد: الرجل الآلي الأكبر في العالم في مدينة ملاهي يابانية
اغتصاب جماعي وقتل امرأة من طائفة "داليت" يحدث الصدمة في الهند
شاهد: عشاق التخييم يتذكرون ألمانيا الشرقية على طريقتهم الخاصة
شاهد: أوكرانيا تحيي الذكرى 79 لمجزرة بابين يار خلال الحرب العالمية الثانية
شاهد: خدمة إسعاف جبلية في إنجلترا تجرّب بزة نفاثة للوصول إلى المرضى
شاهد: حوتان أبيضان يسبحان في المياه المفتوحة في أيسلندا للمرة الأولى
شاهد: الشرطة الفرنسية تفكك مخيمًا للمهاجرين في كاليه تمهيدا لنقلهم إلى مناطق أخرى
شاهد.. نساء من كولومبيا والأرجنتين وكوستاريكا يتظاهرن لتشريع الإجهاض
شاهد: مظاهرات في القدس احتجاجا على إجراءات الإغلاق بسبب كورونا
شاهد.. فنان صيني ينظم احتجاجاً صامتاً اعتراضا على تسليم أسانج للولايات المتحدة
شاهد: تايلاندية ستينية تسعى للتعافي من السرطان بممارسة التزحلق على الألواح