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متظاهرون يشكلون سلسلة بشرية عبر ألمانيا والنمسا وليختنشتاين وسويسرا حول بحيرة كونستانس ضد إجراءات الحد من كورونا

على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، نظم معارضو الإجراءات التي فرضتها السلطات لوقف انتشاره سلسلة بشرية ضخمة السبت على ضفاف بحيرة كونستانس، التي تشترك في حدودها مع ألمانيا النمسا وسويسرا. وهدف المتظاهرون من خلال هذه المظاهرة لحشد أكبر قدر من المشاركين من خلال ربط سلسلة بشرية عبر البلدان الثلاثة.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تنتظر الشرطة مشاركة حوالي 30 ألف شخص.

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