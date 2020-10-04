شاهد: سحر مهرجان "الليلة البيضاء" في تايبيه

لم يمنع وباء كوفيد -19 من الاحتفال بمهرجان "الليلة البيضاء، نوي بلانش" في العاصمة التايوانية تايبيه. المهرجان يقام أول يوم سبت من شهر أكتوبر- تشرين الأول ويعد فرصة للجمهور لاكتشاف التركيبات والعروض الضوئية المختلفة، في الداخل والخارج لمختلف الفنانين. هو حقا جولة ليلية غنية بالأضواء.