شاهد: العاصفة أليكس تجرف المنازل وتدمر الطرقات في جنوب شرق فرنسا

أظهرت لقطات مصورة حجم الدمار الذي خلفته عاصفة أليكس التي ضربت الجمعة والسبت مناطق جنوب شرق فرنسا. وفي مدينة روكيبليير والمناطق المجاورة جرفت السيول الضخمة المنازل وحطمت الطرقات والجسور. ووثقت الصور الجوية مدى خطورة الفيضانات التي ضربت المنطقة وخلفت عدة خسائر.
الأمطار الغزيرة التي هطلت دون توقف سببت فيضانات مفاجئة وتركت عدة قرى معزولة عن العالم في منطقة "ألب ماريتيم". وقال مسؤولون إن الرياح العاتية تسببت في هطول أمطار غزيرة عبر محتلف المناطق في فرنسا الجمعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل على طول الساحل الغربي للمحيط الأطلسي، وتسبب في فيضانات مدمرة في الجنوب الشرقي.
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