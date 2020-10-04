Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
أسمر أثناء طلائه لصورة ترامب

قام الرسام السوري عزيز أسمر بطلاء غرافيتي يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء نزال ضد مجسم لفيروس كورونا.

ورسم أسمر لوحته على جدران أحد المباني المدمرة جراء القتال في محافظة إدلب.

واشتهر أسمر سابقا بطلاء رسومات على الجدران تواكب بعض من أبرز الأحداث العالمية مثل رسمه للأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد الذي قُتل على يد الشرطة الأمريكية في مايو – أيار الماضي.

No Comment المزيد من