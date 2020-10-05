Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
من أمام كنيسة سانت فرناندو، نيو مكسيكو.

أظهرت لقطات مصورة مكسيكيين يصطحبون حيواناتهم الأليفة إلى كنيسة سان فرانسيسكو لمباركتهم.

ويقوم البابا بمباركة الحيوانات بعد مداعبتها كتقليد متبع في يوم الحيوان العالمي في المكسيك، وتُبارك الحيوانات الأليفة باسم القديس فرنسيس الأسيزي، شفيع الحيوانات.

وتقول سيلفيا نافارو: "جئت هنا برفقة جوي، ليتبارك باسم شفيع الحيوانات".

viber

No Comment المزيد من