أظهرت لقطات مصورة مكسيكيين يصطحبون حيواناتهم الأليفة إلى كنيسة سان فرانسيسكو لمباركتهم.

ويقوم البابا بمباركة الحيوانات بعد مداعبتها كتقليد متبع في يوم الحيوان العالمي في المكسيك، وتُبارك الحيوانات الأليفة باسم القديس فرنسيس الأسيزي، شفيع الحيوانات.

وتقول سيلفيا نافارو: "جئت هنا برفقة جوي، ليتبارك باسم شفيع الحيوانات".