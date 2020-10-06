شاهد.. عمال المطاعم في براغ يتظاهرون بسبب إجراءات الحجر الجديدة

تظاهر العاملون في مطاعم براغ الاثنين احتجاجا على فرض قيود جديدة تحد من ساعات العمل، وأعداد الزبائن.

وأعلنت جمهورية التشيك حالة طوارئ تستمر لغاية ثلاثين يوما بدءا من اليوم، بعد أن اقتصرت الإجراءات السابقة على إغلاق المطاعم والحانات الساعة العاشرة ليلا.