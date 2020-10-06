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شاهد: عشرات الآلاف من أتباع "الطريقة المريدية" بالسنغال يحجون إلى طوبى وسط مخاوف من تفشي كورونا

عشرات الآلاف من المسلمين تجمعوا في مدينة طوبى المقدسة في السنغال، في رحلة حج "ماغال" السنوية .

ويحيي متبعو "الطريقة المريدية" بمدينة "طوبى" ذكرى عودة مؤسس الطريقة المريدية إلى البلاد من المنفى، عبر احتفال يطلقون عليه اسم "ماغال".

ويتخوف البعض من أن يتسبب احتشاد الآلاف بتفشي فيروس كورونا.

ويصادف الخامس من تشيرنالأول/أكتوبر الذكرى السنوية لتكريم مؤسس جماعة الطريقة المريدية، وهو النظام الديني الأكثر حظوة في السنغال.

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