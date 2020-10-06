شاهد: الفيضانات تغمر جنوب فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية أنه تم العثور الاثنين على ثلاث جثث في قرى نائية تطل على مدينة نيس، ما يرفع إلى سبعة قتلى حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت الجمعة جنوب شرق فرنسا وشمال غرب ايطاليا.

وعثر على الجثث قرب قرى سان مارتان فيزوبي ولانتوسك وكولومار.

وشهد جنوب فرنسا هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وتسبب فيضان الأنهار باجتياح السيول لمنازل وجسور وطرق.