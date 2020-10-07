الأرجنتينيون يتظاهرون لمطالبة صندوق النقد الدولي بإعادة جدولة ديونه

تظاهر العشرات في الأرجنتين تزامنا مع زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى بوينوس آيرس الثلاثاء ضد قضية ديون البلاد تجاه المؤسسة النقدية الدولية. وبالرغم من تطمينات الصندوق بشأن عدم الضغط على الأرجنتين لبدء تسديد قرض بقيمة بقيمة 44 مليار حصلت عليه من الصندوق في عهد الرئيس السابق ماوريتسيو ماكري في العام 2018، إلا أن الطبقة المتوسطة متخوفة من تداعيات سياة صندوق النقد على إقتصاد البلاد.

وطمئنت كريستالينا جورجييفا بقولها "لا نعتزم في الوقت الراهن الضغط على الأرجنتين". وأضافت "لقد جئنا إلى الأرجنتين قبل كل شيء للاستماع إلى السلطات والاستماع إلى الشعب الأرجنتيني".

ومنذ 2018 تعاني الأرجنتين من ركود اقتصادي تفاقم وسط جائحة كوفيد-19 وتداعياتها وقد تجاوز معدل التضخّم في هذا البلد 40 بالمئة، بينما ارتفعت معدّلات الفقر والبطالة بشكل كبير منذ أن بدأت أزمة جائحة كوفيد-19.