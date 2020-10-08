شاهد: ولادة أول صغير زرافة في فرنسا منذ أكثر من 30 عاما

احتفلت حديقة حيوانات أمنيفيل في فرنسا بولادة أول صغير زرافة من فصيلة روتشيلد النادرة. الأنثى التي تزن 57 كيلوغرامًا، ويبلغ طولها 1.75 مترًا، ليس لها اسم حتى الآن.

ولم تشهد فرنسا الكثير من ولادات صغار الزرافات بحسب ما قال الخبير في السلوكيات توماس غرانغيت. وأضاف "هذا الصغير يعد الزرافة الأولى بالنسبة لنا! خلال ثلاثين عامًا".

يبلغ طول هذه الفصيلة من الزرافات حوالي 5 أمتار عند بلوغها. ويوجد أقل من 1600 كائن منها في البرية في كل من كينيا وأوغندا. ومن خصائصها عدم وجود بقع سوداء على أطرافها.