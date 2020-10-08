بلدة فاروشيا المحاطة بسياج والمعروفة بمدينة الأشباح تستعد لإعادة الفتح الخميس بحسب ما أعلن عنه زعيم قبرصي تركي. وبلدة فاروشا الواقعة بجنوب مدينة فاماجوستا أحيطت بسياج وأصبحت مهجورة منذ غزو تركيا لشمال قبرص في أعقاب انقلاب أيدته اليونان عام 1974. وقالت السلطات السلطات في شمال قبرص الانفصالية إتها ستفتح الجزء الساحلي من بلدة فاروشا المتنازع عليها. وسرعان ما أدانت الحكومة المعترف بها دوليا للجزيرة المتوسطية المقسمة القرار ووصفته بأنه "عمل مثير قبل الانتخابات" المقررة نهاية الأسبوع الجاري. وأضافت إنها ستقدم احتجاجات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أبقى الجيش التركي على مدينة فاروشا محاطة بسياج منذ فرار سكانها من القبارصة اليونانيين.