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مسيرة ضد الإفراج عن الشرطي شوفين

خرج أمريكيون في مسيرة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا للاحتجاج ضد الإفراج بكفالة عن الشرطي المتهم بقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد. وكان الشرطي ديريك شوفين قد خرج من حبسه بعد دفع كفالة قدرها مليون دولار أمريكي مما أثار غضب المطالبين بالقصاص منه.

ووصف بن كرامب، محامي عائلة فلويد، الإفراج بكفالة عن شوفين بعملية "شراء الحرية".

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