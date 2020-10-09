كرمت بلدية باريس الرسام الكاريكاتوري كابو الذي عرف برسوماته الساخرة على صفحات صحيفة شارلي إيبدو الساخرة والذي قتل خلال الهجمات المسلحة التي استهدفت الصحيفة في العام 2015. العرض الذي حمل اسم "ضحكة كابو" يفتتح أبوابه للزوار من 9 أكتوبر- تشرين الأول إلى 9 يناير- كانون الثاني 2021 ويعرض قرابة 350 رسماً لكابو.

ومن خلال 350 رسماً أصلياً سيتمكن الزوار من رؤية مقياس الروح والموهبة الاستثنائية لكابو في أعماله التي رافقت أجيالًا من القراء لأكثر من 60 عامًا.