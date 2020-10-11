خرجت مسيرة احتجاجية لنشطاء بيئيين في بلدية لانيميزان في جنوب غرب فرنسا احتجاجاً على خطط بناء منشرة لقطع أخشاب الأشجار في غابات المنطقة.

وقال أحد المتظاهرين: "اليوم نقول لا للتصنيع الذي سينهب مواردنا الطبيعية، مما سيؤدي إلى الإفراط في استغلال غاباتنا، الأمر الذي سيعرض للخطر توازننا الهش بالفعل".

وأضاف: "دعهم يشيخون. دع الغابات تتقدم في العمر، كما يجب أن نسمح للبشر الأصحاء يشيخون".