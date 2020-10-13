شاهد: رافائيل نادال وإيغا شيانتيك في صور تذكارية بعد فوزهما ببطولة رولان غاروس

ظهر الاسباني رافائيل نادال بوضعيته الشهيرة وهو يتسلم "الكأس" أثناء احتفاله بأحدث نجاحاته في بطولة "رولان غاروس" الفرنسية المفتوحة للتنس على أسطح أحد المباني في العاصمة باريس.

سيطر نادال على النهائي حيث هزم منافسه نوفاك ديوكوفيتش 6-0، 6-2، 7-5 ليحصد لقب رولان غاروس للمرة الثالث عشرة، معادلا الرقم القياسي في عدد البطولات الكبرى وعددها 20 المسجل بإسم السويسري روجيه فيدرر.

كما التقطت البولندية إيغا شيانتيك صورا لها وهي سطح مبنى "غلوري لافاييت" وهي تحمل كأس بطولة فرنسا المفتوحة للسيدات تحت أشعة شمس باريس.

وأصبحت إيغا شيانتيك البالغة من العمر 19 عاما أصغر بطلة في بطولة رولان غاروس منذ العام 1992 ، بعد فوزها 6-4 و6-1 على الأمريكية صوفيا كينين.