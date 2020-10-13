شاهد: أثار القصف على كاتدرائية "المخلص المقدس" في ناغورني قره باغ

صلى المؤمنون في مدينة شوشا في ناغورني قره باغ داخل كاتدرائية المخلص المقدس المدمرة، التي تضررت بشدة لقصف صاروخي في 7 أكتوبر- تشرين الأول الجاري. وقال أحد السكان المحليين "تحول بيت الله إلى أنقاض. هم قادرون على كل شيء، ولكن الله سيعاقبهم".
في مدينة عاصمة ناغورني قره باغ يؤدى المؤمنون صلاة يومية داخل ملاجئ مؤقتة خوفا من وقوع هجمات جديدة. وتبادلت كل من أرمينيا وأذربيجان الاتهامات الاثنين بشأن خرق الهدنة وشن هجمات على إقليم ناغورني قره على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا لمحاولة إنهاء أسوأ نذاع مسلح في المنطقة منذ عقود.
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