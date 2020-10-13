شاهد: توم كروز يصور الجزء السابع من "المهمة المستحيلة" في روما

بدأ الممثل الأمريكي توم كروز تصوير آخر أجزاء سلسلة "المهمة المستحيلة " في العاصمة الإيطالية روما. وظهر نجم هوليوود مع الممثلة هايلي أتويل التي تقاسم معه البطولة في شارع فوري إمبريالي الشهير الواقع بين ساحة فينيزيا والكولوسيوم.

وتدور أحداث المشهد حول عملية مطاردة بسيارة بي أم دابليو BMW M5 سوداء وعدة سيارات للشرطة الإيطالية ، بالإضافة إلى دراجة نارية وشاحنة شرطة تابعة للقوات الخاصة. وظهر كروز في حالة معنوية جيدة، مبتسمًا وملوحًا للكاميرات.

الفيلم الجديد "مهمة مستحيلة" يعد الجزء السابع من سلسلة الأفلام التي لاقت رواجا كبيرا ويخرج هذا الجزء كريستوفر ماكوارى ومن المتوقع عرضه فى دور السينما في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وذكر مكتب مدينة روما فى بيان صحفي أنه "وفقا للبيانات التى قدمتها شركة الإنتاج الأمريكية "تقدر تكاليف الإنتاج فى إيطاليا بـ 35 مليون دولار وسيتم إنفاق أكثر من 18 مليون دولار في مدينة روما".