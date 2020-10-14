شاهد: الطلبة في الأرجنتين يعودون إلى الدراسة في الباحات مع تخفيف قيود الحجر الصحي

بدأت المدارس في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس بإعادة فتح أبوابها، في إطار العودة التدريجية لأقسام الدراسة في ظل انتشار وباء كوفيد-19. وقال مكتب رئيس البلدية إن 12 مدرسة عمومية فتحت أقسامها أمام الطلبة، فيما ينتظر أن تستأنف المدارس الإبتدائية نشاطها الأسبوع المقبل. وبحسب السلطات الأرجنتينية فإن الفصول ستقام في باحات مفتوحة، ضمن أقسام مكونة من عشرة تلامذة في كل مجموعة. ولكن نقابة المدرسين الرئيسية رفضت إعادة فتح المدارس ولو جزئيا، وطالبت السلطات بدلا من ذلك بتوفير الحواسيب والربط بالإنترنت للطلبة ذوي الدخل المحدود، والذين لم يتمكنوا من الحفاظ على التواصل مع مدارسهم. وقالت النقابة التي دعت إلى الاضراب، إنه طالما استمر الوباء، طالما أنه آخذ في الانتشار وسط المجتمع. ولا يزال متوسط عدد الإصابات في العاصمة الأرجنتينية في حدود 900 إصابة يوميا، من مجموع ما يزيد عن 900 ألف حالة منذ ظهور الوباء، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 24 ألف شخص.